Settimana della mobilità, focus sulla sicurezza a Catania con Aci e Fiab

A Catania, nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile, si è svolto un incontro promosso da Fiab Catania al Palazzo della Cultura, con la partecipazione dell’Automobile Club provinciale. L’iniziativa si inserisce nelle attività dedicate alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e dell’uso responsabile dei mezzi di trasporto.

Nel suo intervento, il presidente dell’Aci Catania, Maurizio Magnano di San Lio, ha ribadito che “la strada è un bene comune, non solo per gli automobilisti, ma anche per scooteristi, ciclisti e pedoni, che hanno diritti e doveri”. Ha inoltre precisato che l’ente è impegnato a favore di tutte le categorie con “attività concrete di monitoraggio, proposte tecniche e campagne di educazione alla sicurezza stradale”.

Il presidente ha posto l’accento sulla necessità di una visione inclusiva della mobilità, che contempli sia il potenziamento del trasporto pubblico sia la diffusione di mezzi alternativi, con particolare attenzione alla sicurezza. Sono stati richiamati i principali fattori di rischio negli incidenti: eccesso di velocità, inosservanza delle regole e distrazioni, in particolare quelle legate all’uso improprio del cellulare.

Magnano di San Lio ha ricordato il ruolo dell’Aci quale “sindacato degli automobilisti”, impegnato a rappresentare le esigenze degli utenti e a dialogare con le istituzioni, anche attraverso studi e analisi sui flussi di traffico.

Durante l’incontro è stato assegnato un riconoscimento simbolico a due giovani, ai quali sono stati offerti corsi gratuiti per il conseguimento della patente di guida, nominandoli ambasciatori della mobilità. L’iniziativa si propone di coinvolgere le nuove generazioni nei processi di responsabilizzazione legati alla sicurezza e alla sostenibilità.

👁 Articolo letto 264 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.