Serra di marijuana in villa a Monreale, arrestato un 40enne

Un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Monreale ha portato all’arresto di un uomo di 40 anni, residente nel comune normanno e privo di precedenti penali. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di coltivazione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica.

L’attività trae origine da un’articolata indagine info-investigativa avviata dalla Stazione locale dell’Arma, che aveva rilevato movimenti sospetti riconducibili alla gestione di una serra indoor all’interno di una villa privata. Gli accertamenti svolti hanno portato all’esecuzione di una perquisizione domiciliare, durante la quale è stata individuata un’area interamente destinata alla coltivazione di marijuana, organizzata con criteri professionali e dotata di impianti specifici.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate 110 piantine di marijuana in fase di crescita e 953 grammi della stessa sostanza già essiccata, suddivisa in sei confezioni termosaldate. All’interno dei locali sono stati inoltre rinvenuti fertilizzanti, sistemi di riscaldamento e apparecchiature per la ventilazione, funzionali al mantenimento dell’ambiente di coltivazione.

Ulteriori verifiche tecniche, eseguite con il supporto di personale specializzato dell’ente fornitore di energia elettrica, hanno consentito di accertare la presenza di un allaccio abusivo alla rete pubblica. Secondo quanto rilevato, il collegamento irregolare avrebbe causato un danno economico stimato in circa 300 mila euro, oltre a configurare il reato di furto di energia.

Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alla produzione e alla diffusione di sostanze stupefacenti condotte dall’Arma sul territorio.

