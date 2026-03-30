Serie C femminile, Messina Volley vince 3-0 a Torregrotta e resta terzo

Successo esterno per il Messina Volley nella ventesima giornata del campionato di Serie C femminile. La formazione guidata da Marcela Nielsen si è imposta con un netto 3-0 sul campo del New Team Torregrotta, consolidando la terza posizione in classifica, utile in chiave play-off, contro la squadra allenata da Daniele Sottile.

Le peloritane hanno mantenuto continuità di rendimento per l’intera gara, sostenute da una difesa ordinata, diretta dal libero Miriam Colombrita, e da un attacco efficace orchestrato dalle palleggiatrici giallo-blu. Nel primo parziale il Messina Volley ha preso subito il controllo, portandosi sull’1-5 e allungando progressivamente fino al 9-25, grazie anche ai contributi di Michela Laganà, Sara Arena, Barbora Basile e Giulia Mondello.

Nel secondo set, dopo una fase iniziale equilibrata fino al 5-5, le ospiti hanno accelerato fino all’8-20, mantenendo il vantaggio fino al 25-10 finale. Nel terzo parziale il copione è rimasto invariato, con le giallo-blu avanti sin dalle prime battute e capaci di ampliare il divario fino all’11-25 conclusivo, nonostante un tentativo di reazione delle locali nel finale.

Al termine dell’incontro, il direttore generale Pietro Fazio ha dichiarato: “Bella vittoria in trasferta per le nostre ragazze, in cui il nostro tecnico ha fatto girare tutte le atlete per testarle in vista della prossima partita. Sul campo abbiamo mantenuto un buon ritmo contro una squadra giovane. Sarà importante confermarci nei prossimi impegni per ottenere un piazzamento favorevole in ottica play-off”.

New Team Torregrotta – Messina Volley 0-3 (9-25; 10-25; 11-25)

New Team Torregrotta: Sfameni 1, Niosi, Floridia, Bertino, Pelleriti, Costa, Di Paola 4, Pollicino, Impellizzeri (Cap.) 3, Costa 5, Manfrè (Lib. 1), Garagliano (Lib. 2). All. Sottile, 2° All. Trio.

Messina Volley: Bisicchia, Laganà (Cap.) 5, Mondello 8, Ignoto n.e., Basile 10, Nielsen 9, Arena M. 3, Runci 1, Arena S. 5, Cuzzola 5, La Spada n.e., Colombrita (Lib. 1). 2° All. Rizzo.

Arbitri: Costa e Iannello.

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