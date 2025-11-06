Serie B2, trasferta per l’Orlandina Volley ad Aci Castello

L’Orlandina Volley si appresta ad affrontare una nuova gara del campionato nazionale di Serie B2 femminile 2025–2026, in programma venerdì 8 novembre alle ore 18:00 presso la palestra dell’I.C. “R. Rimini” di Aci Castello (Catania). L’avversaria sarà la Co.Ve.I. Alus Volley Aci Castello, squadra considerata strutturata e intenzionata a confermare la propria solidità tra le mura amiche.

La formazione biancazzurra arriva a questo appuntamento con la volontà di consolidare il percorso di crescita avviato nelle precedenti giornate. Lo staff tecnico dell’Orlandina Volley ha evidenziato come la squadra stia progressivamente affinando meccanismi di gioco e organizzazione, con particolare attenzione all’intensità e alla continuità in campo. “Affrontiamo una trasferta impegnativa, ma con la consapevolezza del nostro valore e con tanta voglia di migliorare giornata dopo giornata,” ha dichiarato lo staff tecnico. “Stiamo lavorando bene e vogliamo continuare a crescere, mantenendo alta la concentrazione e lo spirito di squadra.”

L’obiettivo del gruppo orlandino è proseguire nel consolidamento di un’identità di gioco basata su compattezza, dinamismo ed equilibrio tra i reparti. La sfida di Aci Castello rappresenta una verifica del percorso fin qui intrapreso e un’opportunità per acquisire punti utili alla classifica. Il match avrà inizio alle ore 18:00.

