Sequestro di sostanza stupefacente e pistole finte a Palermo: indagini in corso

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno fatto un importante sequestro di droga nel quartiere Montegrappa. Grazie ai controlli quotidiani effettuati nella zona metropolitana, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno individuato un capanno isolato che poteva essere utilizzato per lo stoccaggio di sostanze stupefacenti, soprattutto hashish. Le attività di osservazione hanno rilevato un insolito movimento di giovani in motocicletta nelle ore serali, che si fermavano solo per pochi secondi presso la struttura.

I finanzieri hanno quindi deciso di perquisire il locale e, sotto un cumulo di fieno, hanno rinvenuto 68 panetti di hashish per un peso totale di oltre 3,2 kg. Il valore di mercato dello stupefacente se venduto al dettaglio sarebbe stato di almeno 30.000 euro.

Ma le sorprese non sono finite qui: all’esterno del capanno è stato trovato un motociclo abbandonato. I militari hanno effettuato una perquisizione all’interno del sottosella e hanno scoperto 3 pistole a salve di ottima fattura e simili per forma, dimensione e peso alle armi da fuoco convenzionali. Anche le pistole sono state poste sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Non è da escludere che questi modelli di arma possano essere stati utilizzati per commettere attività illecite, come furti o rapine.

Le indagini sono in corso per risalire agli utilizzatori abituali della stalla abbandonata e dei suoi depositi di sostanze stupefacenti. Questo sequestro è il risultato dell’efficace dispositivo permanente messo in atto dalle Fiamme Gialle per la lotta al traffico e allo spaccio di droga e del controllo economico del territorio attraverso le pattuglie su strada.

© Riproduzione riservata.