Sequestro di oltre 100.000 giocattoli contraffatti a Catania: il grossista cinese deferito all’Autorità Giudiziaria

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato oltre 100.000 giocattoli contraffatti in un negozio della città . La scoperta è avvenuta grazie a un’attenta analisi da parte dei finanzieri, che hanno focalizzato la loro attenzione su un grossista cinese frequentato da commercianti e rivenditori locali.

Durante il controllo, i militari della guardia di finanza sono riusciti a scoprire un locale occultato da un pannello scorrevole, all’interno del quale sono stati trovati scatoloni di giochi destinati al commercio. I giocattoli sequestrati erano falsificati e riproducevano personaggi famosi ai più piccoli come Lilo e Stitch, Pokemon, Me contro te e Dragon Ball.

Il grossista non è stato in grado di dimostrare la provenienza regolare della merce e al momento del sequestro non aveva la documentazione commerciale necessaria. L’immissione in commercio di questi giochi rappresenta una preoccupazione per la potenziale pericolosità dovuta alla scarsa qualità dei materiali e alla poca cura nella costruzione. In passato, non sono stati rari i casi di bambini che hanno subito conseguenze dannose a causa di giocattoli di dubbia qualità .

Il titolare del negozio è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e i giocattoli sequestrati sono stati sottoposti a ulteriori indagini per stabilirne la provenienza e la sicurezza per i bambini. La Guardia di Finanza di Catania continua a svolgere un lavoro costante per garantire la sicurezza dei consumatori e per prevenire la diffusione di prodotti contraffatti e pericolosi.