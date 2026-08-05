Sequestro da 4 milioni per presunta frode sui monopattini

La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo del valore di 4 milioni di euro nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania su una presunta frode legata all’ottenimento di un finanziamento assistito da garanzia pubblica. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma con il supporto dei Comandi provinciali di Palermo, Catania e Modena.

Le indagini hanno riguardato una società catanese attiva nel comparto della mobilità sostenibile, che nel maggio 2024 aveva ottenuto un finanziamento di 4 milioni di euro da un istituto di credito. Secondo gli investigatori, l’accesso al prestito sarebbe stato favorito da un aumento di capitale ritenuto fittizio, formalmente eseguito dalla società di maggioranza attraverso un assegno bancario che non sarebbe mai stato effettivamente incassato.

Il progetto presentato prevedeva l’avvio di una collaborazione con un’impresa italiana operante nel settore della micromobilità, finalizzata alla gestione dei mezzi sul territorio utilizzando il marchio e la tecnologia della stessa azienda.

Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che, entro 72 ore dall’erogazione del finanziamento, l’intero importo sarebbe stato trasferito a una società con sede nel Delaware, negli Stati Uniti, sulla base di documentazione relativa all’acquisto di 3.500 monopattini mai arrivati in Italia. Anche la fattura da 4,8 milioni di euro prodotta a supporto dell’operazione sarebbe risultata priva di validità commerciale e giuridica.

I rappresentanti legali delle due società coinvolte risultano indagati per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali. Contestati inoltre alle società interessate illeciti amministrativi derivanti da reato. Su richiesta della Procura etnea, il Tribunale di Catania ha disposto il sequestro di beni, disponibilità finanziarie e altre utilità fino alla concorrenza di 4 milioni di euro. – Immagine esemplificativa.

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