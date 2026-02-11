Sequestrato il parco acquatico Etnaland per violazioni ambientali

Il parco acquatico Etnaland di Belpasso, in provincia di Catania, è stato posto sotto sequestro dalla Guardia costiera etnea nell’ambito di un’indagine per «gravi violazioni di natura ambientale». Il provvedimento riguarda una delle principali strutture dedicate al tempo libero nel Mezzogiorno.

Il complesso si estende su un’area di circa 280 mila metri quadrati, di cui 112.500 occupati dal parco meccanico. Per dimensioni complessive è considerato il più ampio parco divertimenti del Sud Italia.

Realizzato dall’imprenditore Francesco Russello e inaugurato nel 2013 a pochi chilometri da Catania, il parco sorge in un’area rurale alle pendici dell’Etna, in un contesto paesaggistico che si affaccia verso la costa. Alla sua apertura, l’offerta comprendeva venticinque attrazioni. Tra queste, il coaster “The Storm”, caratterizzato da elevate velocità e discese ripide, e la “Etnaland Tower”, entrambe tra le installazioni di maggiore richiamo.

L’area è articolata in più sezioni tematiche. Oltre all’AcquaPark e al ThemePark, dedicati alle attività ricreative, sono presenti spazi a finalità educativa come il Parco della Preistoria e un percorso botanico. La struttura rappresenta da anni un punto di riferimento per il turismo e l’intrattenimento nella Sicilia orientale. L’inchiesta in corso mira ad accertare eventuali responsabilità connesse alle contestazioni ambientali che hanno portato all’adozione del sequestro.

