Sequestrato carico di tabacco di contrabbando a Caltanissetta

Nell’ambito delle consuete attività di controllo volte a contrastare il contrabbando e la contraffazione di prodotti soggetti a monopolio, i finanzieri del Gruppo di Caltanissetta hanno individuato un carico di tabacco privo del contrassegno dei monopoli di Stato, segno di provenienza illecita. L’intervento è stato eseguito a seguito di un’analisi mirata delle movimentazioni di merci nella provincia.

Gli accertamenti hanno permesso di identificare una partita di “Gutka”, nota anche come “Snus”, una particolare tipologia di tabacco da masticare la cui vendita e distribuzione sono vietate in Italia. Si tratta di una miscela di tabacco altamente nociva per la salute, largamente utilizzata in alcune nazioni asiatiche come supporto durante attività lavorative faticose e prolungate.

Il destinatario della spedizione è risultato un cittadino di origine egiziana. Nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati complessivamente 21 chilogrammi di prodotto privo del sigillo dei monopoli, confezionato in pacchetti da 100 grammi destinati alla vendita. Nei suoi confronti è stata contestata l’accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Il valore di mercato della partita sequestrata è stimato intorno a 10.000 euro. Parallelamente, è in corso una valutazione separata per quantificare l’ammontare delle imposte evase da recuperare. Le indagini proseguono con l’obiettivo di ricostruire la filiera produttiva e distributiva del carico, la cui diffusione sul territorio nazionale ha registrato un incremento significativo.

