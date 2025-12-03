Sequestrati dalla Finanza oltre 13mila articoli natalizi non conformi

La Guardia di Finanza di Messina ha eseguito un sequestro di articoli natalizi non conformi agli standard previsti dalle norme europee sulla sicurezza dei prodotti. L’intervento, realizzato nei giorni scorsi dal Comando Provinciale, ha riguardato oltre 13.000 articoli per un valore superiore a 12.600 euro. L’operazione si inserisce nel piano di controlli predisposto in vista delle festività, volto alla tutela del mercato e alla protezione dei consumatori.

Durante le verifiche svolte in un esercizio commerciale di Santa Teresa di Riva, i militari hanno individuato prodotti privi delle informazioni obbligatorie e delle indicazioni in lingua italiana. Sono state riscontrate irregolarità anche su materiale elettrico destinato alle decorazioni natalizie, classificato come non conforme ai requisiti formali stabiliti dalla normativa comunitaria. Le violazioni amministrative sono state contestate al titolare dell’attività, che è stato segnalato alla Camera di Commercio di Messina.

Il sequestro, effettuato dalla Compagnia di Taormina, ha interessato complessivamente 13.141 articoli. Tra questi figurano decorazioni per alberi, tubi luminosi a led, lanterne e carillon, tutti privi del contenuto minimo informativo richiesto dal Codice del Consumo. «L’intervento rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione finalizzato alla sicurezza dei consumatori», hanno spiegato i finanzieri impegnati nell’operazione.

L’attività si colloca nel quadro delle iniziative avviate dal Corpo per contrastare l’immissione sul mercato di prodotti potenzialmente dannosi, con particolare attenzione ai periodi dell’anno caratterizzati da un incremento della domanda di articoli stagionali.

