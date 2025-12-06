Sequestrati 8mila giocattoli non sicuri, multe per oltre 25mila euro

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Trapani ha intensificato le attività di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti destinati ai più giovani in vista delle festività natalizie. Nel corso degli interventi, eseguiti dal Gruppo di Trapani e dalle Compagnie di Marsala e Castelvetrano, sono stati individuati tre esercizi commerciali presso i quali sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 8.350 giocattoli e articoli a tema natalizio, per un valore stimato di circa 15.000 euro.

Il materiale, composto tra l’altro da giocattoli, palloncini, cappelli, cerchietti e capi di abbigliamento natalizio, risultava privo della marcatura “CE” e delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana relative alla provenienza, al produttore o all’importatore, nonché alle istruzioni e alle precauzioni d’uso. I finanzieri hanno evidenziato che l’assenza di tali elementi, oltre a configurare un illecito amministrativo, rappresenta un potenziale pericolo per la salute dei consumatori più giovani. “La mancanza di informazioni essenziali può nascondere filiere produttive che utilizzano materiali scadenti o non conformi agli standard previsti”, è stato sottolineato dagli operatori.

Ai titolari delle attività commerciali, note nelle rispettive aree per l’ampia offerta di articoli, sono state contestate violazioni che comportano sanzioni amministrative superiori a 25.000 euro, in applicazione del Codice del Consumo. Le operazioni, ha precisato il Comando Provinciale, rientrano nel più ampio programma di contrasto alla commercializzazione di prodotti non sicuri e mirano a garantire un mercato rispettoso delle norme e dei requisiti di tutela per i consumatori.

👁 Articolo letto 292 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.