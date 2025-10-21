Sequestrati 30 chili di Marijuana a Catania, arrestato 45enne

Un’operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di un consistente quantitativo di marijuana nel quartiere San Cristoforo di Catania. Gli agenti della Squadra Volanti, nel corso di un servizio mirato di controllo del territorio, hanno arrestato un catanese di 45 anni con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Nel garage in via Viadotto, riconducibile all’indagato, sono stati trovati complessivamente 30 chilogrammi di marijuana, confezionati in buste sottovuoto da circa un chilogrammo ciascuna. La scoperta è avvenuta dopo che gli agenti avevano notato nei giorni precedenti un insolito via vai di scooter nella zona.

Durante il controllo, la polizia ha fermato un’autovettura in uscita dal garage. «All’apertura del portabagagli – si legge nel verbale – è stato avvertito un intenso odore di marijuana». All’interno del veicolo erano presenti cinque buste contenenti oltre cinque chilogrammi e mezzo di droga. La successiva perquisizione del box ha consentito di individuare ulteriori 22 buste con circa 24 chilogrammi della stessa sostanza, insieme a materiale per il confezionamento.

Sono state inoltre rinvenute 150 buste vuote, con tracce di erba e cocaina, circostanza che, secondo gli inquirenti, indicherebbe un giro d’affari illecito superiore al milione e mezzo di euro. Gli agenti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica hanno effettuato i rilievi tecnici per individuare eventuali complici.

La droga è stata sequestrata e verrà distrutta dopo gli accertamenti di laboratorio. Il 45enne, su disposizione della Procura, è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

