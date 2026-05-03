Sequestrati 17 chili di ecstasy, due arresti nel Trapanese

Un’operazione condotta dalla Polizia di Stato ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti sintetiche, pari a oltre 26 mila compresse di ecstasy MDMA, per un peso complessivo di circa 17 chilogrammi e un valore stimato superiore a 780 mila euro. L’intervento si inserisce in un’attività investigativa mirata, sviluppata dalla Squadra Mobile con il supporto del Servizio Centrale Operativo e della SISCO di Palermo, finalizzata a contrastare la diffusione della droga nel territorio.

Secondo quanto ricostruito, lo stupefacente sarebbe stato introdotto dal Nord Europa e destinato al mercato illecito delle aree di Marsala, Mazara del Vallo e dei centri limitrofi. L’operazione ha condotto all’arresto di due persone, un uomo e una donna.

L’uomo, cittadino italiano di origini tunisine con precedenti per furto e minacce, era stato più volte monitorato mentre si recava presso l’abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, uscendone con sacchi di dimensioni rilevanti. Nel giorno dell’intervento, la donna, incensurata e in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari, lo ha raggiunto consegnandogli alcune buste poi collocate nel bagagliaio del veicolo.

Il successivo controllo ha consentito di rinvenire oltre 16 chilogrammi di ecstasy, tra compresse di colore azzurro e rosa e sostanza in polvere. Entrambi sono stati condotti in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria. La richiesta della Procura di Marsala è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la custodia cautelare.

Un’analoga operazione, avvenuta nel mese di gennaio, aveva già portato al sequestro di 2.767 pasticche per un totale di 1,2 chilogrammi, detenute da una giovane donna attualmente agli arresti domiciliari.

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