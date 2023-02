Sequestrate a Palermo 12 tonnellate di sigarette di contrabbando

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno svolto una importante operazione antidroga nei pressi del casello autostradale di Buonfornello, dove hanno scoperto un carico di 45.000 stecche di sigarette di contrabbando con il marchio “Merit”. L’autoarticolato con targa bulgara è stato controllato con l’aiuto del cane anticontrabbando “Arca”, che ha segnalato la presenza di materiale illecito.

Le sigarette, occultate da un carico di copertura, erano contraffatte e sarebbero state immesse sul mercato nero per ricavi al dettaglio di oltre 1,8 milioni di euro. Il corriere, di nazionalità bulgara, è stato arrestato in flagranza di reato per contrabbando e introduzione nello Stato di prodotti contraffatti.

L’operazione dimostra l’efficacia dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine per combattere il commercio illecito di prodotti contraffatti e la criminalità organizzata. Il corriere arrestato è stato condotto nel carcere di Pagliarelli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Palermo.