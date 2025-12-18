Sequestrate 27 tonnellate di sigarette in un’operazione coordinata E.P.P.O.

Nei giorni scorsi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, con il supporto dei reparti di Roma e Frosinone, ha eseguito una vasta operazione contro la produzione illegale di tabacchi lavorati. L’intervento è stato coordinato dalla Procura Europea (E.P.P.O.), sede di Palermo, nell’ambito di un’indagine mirata a smantellare una filiera industriale clandestina.

Le attività investigative hanno portato all’individuazione di due siti operativi situati a Pomezia, in provincia di Roma, e a Ferentino, nel Frusinate. Nel primo è stato scoperto un opificio industriale completo, dotato di macchinari e attrezzature idonei ad alimentare due linee di produzione su larga scala; il secondo era destinato allo stoccaggio di materie prime e prodotto finito. Il valore complessivo degli impianti è stato stimato in oltre 2 milioni di euro, con una capacità produttiva di circa 4 milioni di sigarette al giorno.

All’interno delle strutture, estese su una superficie complessiva di circa 4.000 metri quadrati, sono state sequestrate 27 tonnellate di sigarette, 19 tonnellate di tabacco, 134 bancali di precursori e materiali per il confezionamento recanti marchi noti quali “Marlboro”, “Rothmans”, “Camel” e “Winston”, oltre a quattro autoarticolati impiegati per il trasporto.

Durante l’accesso sono stati identificati sette cittadini di nazionalità bulgara e ucraina, deferiti all’autorità giudiziaria per i reati di “detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando” e “contraffazione di marchi”. Le indagini hanno evidenziato l’adozione di sofisticate misure di elusione, tra cui l’uso di jammer e rilevatori di frequenze. Secondo le stime, l’immissione sul mercato del prodotto sequestrato avrebbe generato un’evasione fiscale pari a 7,4 milioni di euro, con profitti illeciti potenziali di circa 700 mila euro al giorno.

