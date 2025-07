Sentiero del carbone nei Nebrodi: uno studio dell’Università di Catania

L’articolo firmato da Gianni Petino e Giuseppe Biazzo, rispettivamente Professore Associato e Ricercatore all’Università degli Studi di Catania, è stato pubblicato nel numero 31/2025 della Rivista Scientifica Internazionale Il capitale culturale, edita dall’Università di Macerata. La ricerca prende in esame il Sentiero tematico del carbone nei Monti Nebrodi, concepito come strumento educativo per promuovere il paesaggio rurale e la memoria storica della produzione tradizionale del carbone.

Basandosi su fonti scientifiche, rilievi sul campo e dati geografici, lo studio propone di considerare il territorio non solo come risorsa naturale, ma anche quale eredità culturale da tutelare e valorizzare. Gli autori ritengono che il percorso possa attrarre visitatori, stimolare opportunità occupazionali e rafforzare l’identità delle comunità locali, in particolare nelle aree interne colpite da spopolamento e crisi economica.

Alfonso di Piazza, Commissario Straordinario dell’Ente Parco dei Nebrodi, ha definito il sentiero “un esempio di come natura, cultura e comunità possano camminare insieme”, ringraziando l’Università di Catania per il contributo alla riscoperta della storia del carbone. Inoltre, ha aggiunto: “Per far crescere progetti come questo servono collaborazione e partecipazione tra Enti, Associazioni e cittadini”.

Giusi Savarino, Assessore Regionale al Territorio e Ambiente, ha sottolineato che “iniziative come questa aiutano a far rivivere le aree interne e a valorizzare i paesaggi, trasformandoli in risorse per un turismo sostenibile e per rafforzare l’identità locale”. – Foto di Gino Fabio.

