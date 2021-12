Sentenza Antoci – Aiello (Misto): “Restituito onore a un uomo coraggioso”

«Non posso che esprimere la mia gioia e la mia soddisfazione per la notizia della condanna nei confronti di chi ha messo in dubbio l’operato del mio amico Giuseppe Antoci e addirittura la veridicità dell’attentato che ha subito pur di onorare il suo ruolo di presidente de Parco dei Nebrodi». Lo dichiara Piera Aiello, deputata del gruppo Misto e testimone di giustizia sotto scorta per minacce mafiose.

«Tempo fa la stessa vicenda, ma con diversi protagonisti, è stata oggetto di una mia interrogazione parlamentare. Spero che accada lo stesso anche con loro. Questa sentenza restituisce onore a un uomo coraggioso. Chi getta fango su onesti servitori delle istituzioni non può non pagare dazio».