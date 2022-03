Sentenza AIAS – Marletta: “Abbiamo sempre saputo da che parte fosse la verità”

“Dopo dieci lunghissimi anni si scrive la parola fine su un procedimento giudiziario estenuante, ma nel corso del quale abbiamo sempre saputo da che parte fosse la verità . Questa vittoria, con la piena assoluzione dell’ex commissario della Sezione AIAS di Barcellona Pozzo di Gotto Onlus, Sergio Lo Trovato, la sentiamo anche nostra, dell’attuale Consiglio direttivo dell’AIAS e di tutti gli operatori che vi lavorano, perché mette definitivamente a tacere le tante menzogne dette da chi non aveva a cuore né l’interesse dei disabili né il buon nome della nostra Associazione”.

Lo afferma il Presidente della Sezione AIAS di Barcellona Pozzo di Gotto Onlus, Fabio Marletta, all’indomani dell’udienza conclusiva del processo di primo grado avviato nel 2013 contro i vertici dell’AIAS Nazionale, durante la quale Sergio Lo Trovato è stato assolto “per non aver commesso il fatto”.

“Assistendo alle udienze, in tutti questi anni, ben si comprendeva come chi ha incolpato l’AIAS non avesse alcuna prova – prosegue Marletta – E’ stata costruita una realtà mistificatrice che ha messo in cattiva luce l’AIAS. Una realtà alternativa evidentemente tesa a celare le vere ragioni di una gestione della Sezione che ha seriamente rischiato di decretare la fine del nostro Centro di riabilitazione, per via dell’enorme mole di debiti generata dall’ex Presidente Luigi La Rosa, che fu estromesso proprio dall’AIAS Nazionale contro cui, poi, lui stesso iniziò a lanciare accuse”.Â

“Se oggi invece il Centro AIAS è ancora attivo, con i suoi 400 disabili assistiti e i 60 lavoratori, lo si deve proprio all’AIAS Nazionale, che commissariò la Sezione, al commissario Sergio Lo Trovato che guidò quel commissariamento e la relativa azione di risanamento dei conti, e al Consorzio Siciliano di Riabilitazione che ci ha sempre sostenuto”. “Un ringraziamento dovuto va a loro, quindi – conclude il Presidente – e a tutti i lavoratori che si sono dati da fare per superare i momenti più difficili”.