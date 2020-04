Sen. Grazia D’Angelo (M5S): “Oggi erogato bonus 600 euro per 1,8 milioni di lavoratori”

Quasi 360 mila pagamenti in tutta la Sicilia. Entro questa settimana erogate le somme per le restanti pratiche. Governo c’è ed è al fianco di tutti.

“Oggi viene erogato dall’INPS il bonus di 600 euro previsto dal Decreto Cura Italia per oltre 1,8 milioni di lavoratori del nostro Paese, che comprendono i titolari di partita Iva, autonomi e stagionali. Un segnale importante soprattutto per tanti siciliani che, a causa dell’emergenza Coronavirus, stanno vivendo un momento di grossa difficoltà ”, dichiara la senatrice Grazia D’Angelo (M5S).

Questo milione e 800 mila lavoratori rappresenta quasi il 50% totale di tutti coloro che hanno presentato la domanda all’INPS per ricevere questa indennità . In Sicilia, le domande pervenute sono 357.445, di cui 47.589 a Messina. Entro la fine di questa settimana andranno in pagamento tutte le restanti pratiche (4 milioni in totale).

“Da sottolineare – aggiunge la senatrice messinese – il grande impegno e la sensibilitĂ mostrata dal nostro Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e dall’INPS, i cui lavoratori sono stati occupati anche durante il fine settimana di Pasqua pur di erogare queste somme nei tempi che erano stati prefissati. La giornata di oggi è importante perchĂŠ testimonia che il Governo c’è ed è al fianco di tutti”.

In particolare, nella giornata di oggi sono in pagamento indennità per oltre 1.800.000 lavoratori di cui l’11% è rappresentato da liberi professionisti e collaboratori, il 67% da lavoratori autonomi e il 22% da lavoratori agricoli.