Semplice…MENTE Insieme: un quinquennio di solidarietà

L’associazione Semplice…MENTE Insieme Odv di Brolo ha celebrato il quinto anniversario dalla fondazione, un traguardo che segna cinque anni di attività dedicate al sostegno dei pazienti affetti da Alzheimer e alla promozione del benessere nella terza età. L’organizzazione, attiva anche nei comuni limitrofi, ha consolidato nel tempo una rete di iniziative orientate alla prevenzione, alla riabilitazione cognitiva e al contrasto dell’isolamento sociale.

La presidente Marisa Briguglio ha sottolineato l’importanza del percorso compiuto: «A piccoli passi, con sacrifici e nei tempi giusti, con le persone care e con gli amici che credono in un sogno, abbiamo raggiunto importanti obiettivi. L’associazione è ormai una realtà consolidata sul territorio».

Tra gli obiettivi principali figurano la promozione dell’invecchiamento attivo e la sensibilizzazione della popolazione sui temi legati all’Alzheimer e alle altre forme di demenza. L’associazione si impegna inoltre nel sostegno ai caregiver, offrendo strumenti di supporto e momenti di condivisione, e nella tutela dei diritti dei pazienti e delle loro famiglie.

Il lavoro di Semplice…MENTE Insieme Odv punta a favorire la collaborazione tra figure professionali e istituzioni, pubbliche e private, nella presa in carico dei soggetti con disturbi cognitivi. Il direttivo è composto, oltre che dalla presidente Briguglio, dalla vicepresidente Marilena Foti, psicologa, e dai soci Maria Briguglio, Carmelo Arasi, Emanuele Ricciardi Rizzo, Tindara Leardo e Antonio Pintaudi.

👁 Articolo letto 332 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.