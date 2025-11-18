Semplice…MENTE Insieme di Brolo a supporto dei neonati prematuri

In occasione della Giornata mondiale della Prematurità, l’associazione Semplice…MENTE Insieme Odv di Brolo, in collaborazione con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina, ha promosso una donazione di manufatti in lana destinati alle strutture sanitarie della provincia. I capi realizzati dalle volontarie sono stati consegnati alle unità di terapia intensiva neonatale e alle neonatologie dell’AOU “G. Martino” di Messina, dell’AO Papardo, dell’Ospedale di Patti e dell’Ospedale di Taormina. Il presidente dell’OPI Messina, dott. Antonio Trino, ha sottolineato che l’iniziativa intende valorizzare “la cultura della cura e dell’accoglienza”, richiamando l’impegno della Commissione Albo Infermieri Pediatrici, guidata dalla dott.ssa Tindara Morabito.

I manufatti, confezionati con filati morbidi e selezionati per garantire sicurezza e comfort, sono stati destinati ai neonati prematuri e alle loro famiglie. Le volontarie dell’associazione hanno lavorato nelle settimane precedenti per realizzare i piccoli capi donati ai reparti UTIN e UOSD Neonatologia dell’AOU “G. Martino”, alla UTIN del Papardo, a quella del presidio ospedaliero di Patti e al reparto dell’Ospedale di Taormina.

Nel corso della giornata è stato organizzato un momento di incontro presso l’Aula Magna “Filippo De Luca” del padiglione NI dell’AOU “G. Martino”, alla presenza della prof.ssa Eloisa Gitto, direttrice dell’Unità operativa complessa di patologia e terapia intensiva neonatale.

All’iniziativa hanno partecipato genitori, operatori sanitari, rappresentanti dell’associazione Bucaneve e le volontarie di Semplice…MENTE Insieme Odv. La presidente dell’associazione promotrice, Marisa Briguglio, ha espresso un ringraziamento per la collaborazione e l’accoglienza riservata all’iniziativa.

👁 Articolo letto 192 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.