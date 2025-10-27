Seminario Nato a Palermo, focus su sicurezza e cooperazione

Si è svolto nella sala Mattarella di Palazzo Reale a Palermo il seminario parlamentare dedicato alla sicurezza nel bacino del Mediterraneo, organizzato nell’ambito della visita congiunta in Sicilia di tre organismi dell’Assemblea parlamentare della Nato: la Commissione democrazia e sicurezza, la sottocommissione sui partenariati e il Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente. Nel corso dell’incontro è intervenuto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha richiamato il ruolo strategico dell’Isola nello scenario geopolitico attuale.

Schifani ha sottolineato le trasformazioni demografiche ed economiche in atto nel continente africano, ricordando che «l’Africa si avvia a superare i due miliardi di abitanti, con un’età media molto bassa e un elevato tasso di povertà, ma anche con la presenza del 50% delle risorse minerarie globali, il 50% delle terre coltivabili e il 60% delle risorse idriche potabili». Secondo il presidente, tali condizioni potrebbero generare tensioni oppure favorire processi cooperativi «attraverso un confronto intelligente e lungimirante».

Il presidente ha evidenziato come la Sicilia rappresenti «un luogo storicamente capace di favorire la convivenza tra culture, tradizioni e religioni» e ha richiamato la necessità di una più forte cooperazione internazionale nel Mediterraneo, anche alla luce dell’instabilità successiva al 7 ottobre 2023. Schifani ha inoltre richiamato l’impegno della Regione Siciliana nel “piano Mattei”, evidenziando la funzione dell’Isola come punto di snodo tra Europa e Africa. «L’Italia e con essa la Sicilia possono svolgere un ruolo cruciale, scegliendo un approccio equilibrato e cooperativo», ha affermato. Il presidente ha concluso citando San Giovanni Paolo II: «Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace di tutti».

