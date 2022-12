Selezione di un esperto di alta specializzazione in funzioni tecniche a Messina

Profilo senior e di un esperto giuridico in contrattualistica pubblica e procedure ad evidenza pubblica

Le selezioni nell’ambito dell’attuazione dei progetti ricadenti nel PNRR

La Città Metropolitana di Messina, nell’ambito dell’attuazione dei progetti ricadenti nel PNRR, ha avviato le selezioni per individuare un esperto di alta specializzazione in funzioni tecniche – profilo senior e un esperto giuridico in contrattualistica pubblica e procedure ad evidenza pubblica – profilo senior.

È richiesta un’ esperienza lavorativa di almeno sette anni, riferita agli anni di attività professionale presso la P.A. o privati, nonché di libera professione. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 16 gennaio 2023.

I requisiti di partecipazione, lo schema di domanda e tutte le informazioni relative alle suddette selezioni sono disponibili all’albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale nelle sezioni “Comunicazioni istituzionali” e “Amministrazione trasparente/bandi di concorso”.