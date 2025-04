Seguiva la vittima anche dopo le denunce, arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni, residente ad Acireale, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di atti persecutori ai danni di una donna della stessa località, sposata e con figli. L’indagine, condotta dal Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale, è scaturita dalla denuncia sporta dalla vittima, esasperata da comportamenti molesti che avrebbero compromesso la sua quotidianità. L’uomo è gravemente indiziato ma si ricorda che vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in flagranza di reato, quando gli agenti hanno sorpreso il sospettato nei pressi dell’abitazione della donna, intento a citofonare per incontrarla nonostante i reiterati rifiuti. L’arresto è stato possibile grazie a un’attività di vigilanza dinamica predisposta dalla Polizia, che aveva intensificato il controllo nella zona dopo le ripetute richieste d’aiuto da parte della vittima.

Secondo quanto accertato, il comportamento persecutorio si sarebbe protratto nel tempo attraverso appostamenti e invii continui di messaggi offensivi, immagini a contenuto sessuale e affissioni di foto allusive corredate da scritte incoerenti nei pressi dell’abitazione della donna. Queste azioni avrebbero generato uno stato costante di ansia e timore anche nei familiari della vittima, inducendola a modificare le proprie abitudini.

L’uomo è stato trattenuto in carcere, in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria competente. La Questura di Catania ha colto l’occasione per rinnovare l’appello a denunciare ogni episodio di molestia o minaccia, al fine di permettere interventi tempestivi a tutela delle persone offese.

