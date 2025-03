Fiumedinisi, secondo appuntamento con “Le Valli del Mito e della Musica”

A Fiumedinisi ha preso avvio il secondo appuntamento del progetto “Le Valli del Mito e della Musica”, organizzato dal GAL Taormina Peloritani – Terre dei Miti e della Bellezza. L’evento, svoltosi sabato 22 marzo in Piazza Matrice, ha attratto un pubblico numeroso nonostante il clima instabile, offrendo un’esperienza all’insegna della cultura territoriale, dell’enogastronomia e della musica popolare.

Durante l’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Fiumedinisi Giovanni De Luca, la responsabile del Piano del GAL Beatrice Briguglio, l’assessore comunale di Alì Terme Rita Cicala, il sindaco di Taormina e deputato regionale Cateno De Luca e il sindaco di Roccalumera On. Giuseppe Lombardo. Giovanni De Luca ha espresso il valore dell’iniziativa affermando: «Ci offre l’occasione di raccontare chi siamo, valorizzando i nostri prodotti, le nostre tradizioni e la nostra comunità. Il territorio ha bisogno di visioni condivise come questa».

Beatrice Briguglio ha sottolineato: «Vogliamo mettere in rete i territori e raccontarne le eccellenze attraverso linguaggi coinvolgenti come il cibo, la musica e l’incontro». Cateno De Luca ha dichiarato: «Il GAL si sta dimostrando una realtà capace di incidere concretamente sul territorio, diventando un modello per capacità progettuale e visione strategica».

La serata è stata impreziosita dallo showcooking dello chef Pasquale Caliri, che ha presentato un piatto a base di agnello, patate dolci, carote e caffè. Alla degustazione hanno collaborato il Ristorante La Cartiera, la Macelleria Puglisi e la Macelleria Salita San Pietro, affiancati da numerose realtà artigianali e produttive del territorio.

In chiusura, l’esibizione musicale del cantastorie Carlo Barbera e del gruppo Vulkànica ha animato la piazza.

Il programma di domenica 23 marzo prevede, alle 19:30, una tavola rotonda sul futuro delle produzioni locali con Alessandro Lupini, Gianfranco Micalizzi e Antonella Sidoti. Seguirà lo showcooking dello chef Paolo Romeo con degustazione e, alle 21:30, i concerti dei gruppi Folk Val di Nisi e Arancia Amara.

© Riproduzione riservata.

