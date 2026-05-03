Scurria contro Lo Giudice: “Offese inaccettabili a La Vardera”
Il candidato sindaco di Messina Marcello Scurria interviene con una nota ufficiale a seguito delle dichiarazioni pronunciate durante una diretta social che ha coinvolto il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca e il coordinatore del movimento Danilo Lo Giudice. Al centro della presa di posizione, le espressioni rivolte all’onorevole Ismaele La Vardera.
Scurria ha espresso solidarietà nei confronti del deputato, criticando con fermezza il linguaggio utilizzato nel corso della trasmissione online. Secondo quanto dichiarato, le frasi pronunciate rappresenterebbero un esempio di modalità comunicative che, a suo avviso, risultano inadeguate al confronto politico.
Nel documento diffuso, il candidato sottolinea come insulti e termini volgari vengano ormai utilizzati con frequenza nel dibattito pubblico, evidenziando la difficoltà di sostenere un confronto basato su argomentazioni senza ricorrere ad attacchi personali. Viene inoltre richiamata la necessità di mantenere un livello di discussione rispettoso, soprattutto da parte di figure con responsabilità politiche.
Scurria definisce tali comportamenti come espressione di “bullismo politico”, indicando una deriva nel linguaggio e nei toni adottati da esponenti del movimento Sud chiama Nord. Nella stessa dichiarazione, il candidato associa questi atteggiamenti a un’immagine complessiva della leadership del gruppo politico coinvolto.
La nota si inserisce nel contesto di un clima di confronto acceso in vista degli appuntamenti elettorali locali, con un’attenzione crescente alle modalità comunicative utilizzate sui social e negli spazi pubblici di discussione.
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