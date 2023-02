Scuole gelide a Palermo, studenti in protesta: sit-in per la mancata manutenzione degli impianti di riscaldamento

Questa mattina, gli studenti dell’Istituto Professionale Pietro Piazza di Palermo hanno bloccato gli ingressi della scuola per protestare contro il mancato funzionamento dei riscaldamenti. La protesta è stata accompagnata da cori, fumogeni e slogan, al fine di “attirare l’attenzione del dirigente scolastico e della città metropolitana, che ha la competenza sull’edilizia scolastica e sulla manutenzione dell’impianto”.

I rappresentanti degli studenti hanno spiegato che questa protesta rappresenta una richiesta dei loro diritti, poiché non è possibile continuare a seguire le lezioni in aule fredde, in cui non viene garantita la temperatura minima per poter studiare. La caldaia è infatti rotta e gli studenti richiedono un intervento immediato per risolvere il problema.

La mancanza di riscaldamenti è un problema che riguarda molte scuole della città , dalle elementari alle superiori. La protesta è stata alimentata dal caso di ipotermia che ha coinvolto una bambina di 10 anni e dalla mancanza di altre strutture come derrate alimentari per poter svolgere le pratiche scolastiche.

Gli studenti sottolineano che questa situazione è inaccettabile in un istituto alberghiero e che, se non verranno ascoltati, saranno loro stessi a far sentire la loro voce. La protesta a Palermo segnala l’importanza di garantire un ambiente di studio adeguato e sicuro per tutti gli studenti.