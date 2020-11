Scuole chiuse a Gioiosa Marea dall’11 al 14 novembre

Didattica Digitale Integrata (DDI) per la scuola primaria e secondaria di I¬į grado dei¬†plessi del comune di Gioiosa Marea dall‚Äô11 Novembre al 14 Novembre 2020.

Vista l’ordinanza sindacale n. 72 del 10/11/2020 a firma del vice sindaco Giovanni Princiotta Cariddi del comune di Gioiosa Marea, nella quale è prevista la sospensione delle attività didattiche in tutti i plessi di ogni ordine e grado per motivi precauzionali fino al 14 Novembre, si comunica che in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria del comune di Gioiosa Marea, sin dal primo giorno, verrà attivata la DDI tramite piattaforma GSUITE. I collegamenti avverranno su Google Classroom con gli account degli alunni nelle classi virtuali che ciascun docente ha creato per le proprie discipline.

Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, sono previsti momenti di interazione tra docenti e bambini sulla base di una programmazione concordata con i genitori.

Come deliberato dal Consiglio d’Istituto, le attività in DDI verranno effettuate in contesto di settimana corta; ergo il Sabato 14 Novembre non verranno effettuate lezioni.

Scuola primaria.

Gli alunni della scuola primaria saranno impegnati per tre ore di lezione, tra una lezione e l’altra è previsto un intervallo di 10 minuti. Ogni unità oraria sarà della durata di 50 minuti. Si precisa alle SS.LL. che la mancata partecipazione alle lezioni a distanza verrà considerata assenza e come tale riportata nel registro elettronico. I Docenti di Sostegno accompagneranno i discenti loro assegnati nelle lezioni della classe di pertinenza.

Scuola Secondaria di I¬į grado.

Gli alunni della scuola secondaria saranno impegnati per 4 ore di lezione. √ą previsto un intervallo di¬†10 minuti tra la prima e la seconda ora, e tra la terza e la quarta ora; diversamente tra la seconda e la¬†terza ora √® previsto un intervallo di 15 minuti. Per la scuola secondaria di I¬į grado ogni unit√† oraria¬†sar√† della durata di 50 minuti.

Si precisa alle SS.LL. che la mancata partecipazione alle lezioni a distanza verrà considerata assenza e come tale riportata nel registro elettronico. I Docenti di Sostegno accompagneranno i discenti loro assegnati nelle lezioni della classe di pertinenza.