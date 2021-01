Scuole chiuse a Gioiosa Marea, a chiederlo i consiglieri di maggioranza

Premesso che nel nostro Comune si sono registrati molteplici casi di contagio COVID 19 che hanno coinvolto anche genitori di alunni che frequentano le scuole del Comune; che il generale aggravarsi dell’epidemia COVID 19 ha rallentato la macchina amministrativa, rendendo per altro più difficili i controlli mettendo in seria difficoltà il sistema sanitario; che mantenere aperte le scuole in queste condizioni rischia di aumentare la curva dei contagi mettendo a rischio la salute dei nostri figli e la tenuta del nostro sistema sanitario; che tra l’altro appare poco logico aver disposto la chiusura di tutte le scuole quando ancora eravamo in zona arancione, per poi riaprirle in zona rossa senza un miglioramento dei dati, anzi in presenza di un peggioramento degli stessi; che la situazione desta fortissime preoccupazioni nei genitori degli alunni, molti dai quali non hanno mandato i figli a scuola compromettendo il percorso didattico e formativo; che seppur consapevoli dell ‘insostituibilità della didattica in presenza e del grande scrupolo del personale scolastico e dei bambini nell’osservare le regole anti contagio, riteniamo che nelle condizioni date sia doverosa la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado site nel comune di Gioiosa Marea fino al 31 gennaio 2021 nella speranza di registrare in questo periodo un serio e deciso cambiamento di rotta; che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea, dott. Leon Zingales, ha dichiarato ed assicurato di essere in grado di attivare la didattica a distanza in favore di tutti gli alunni Immediatamente, vale a dire dal giorno dopo il provvedimento di sospensione, per cui verrebbe garantito il percorso formativo/educativo degli studenti.

Cio premesso chiediamo che il sig. Commissario Straordinario del Comune di Gioiosa Marea voglia disporre la sospensione delle attività didattiche della scuole di ogni ordine e grado site nel Comune di Gioiosa Marea fino al 31/01/2021, analogamente a quanto disposto da tanti altri comuni dei Nebrodi ed in generale della Provincia di Messina, anche retti da commissari straordinari, come ad esempio Tortorici e Terme Vigliatore.

Al sig. Prefetto e all’ASP di Messina, che leggono per conoscenza, chiediamo di adoperarsi affinché vengano adottati tutte le misure ed i provvedimenti per prevenire e contenere nel nostro Comune il diffondersi dell’epidemia.

I consiglieri Comunali del gruppo di maggioranza

Maurizio Adamo, Vincenzo Amato, Graziella Costantino, Carmelo Magistro, Adelaide Puglia, Giuseppe Raffaele, Sara Salmeri, Roberta Fonti.