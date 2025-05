Scuola, visite guidate approfondiscono la storia e cultura siciliana

L’anno scolastico della Scuola Primaria del Plesso di San Giorgio si è caratterizzato per un’intensa programmazione di attività didattiche e culturali, curate dalla responsabile di plesso, la Dr.ssa Rosalba Mollica, e dal suo staff. Il percorso ha incluso laboratori pratici realizzati in collaborazione con imprese locali, dove gli alunni hanno sperimentato direttamente processi tradizionali come la semina del grano, la preparazione del pane e dei biscotti, la vendemmia, la produzione dell’olio e del formaggio, concludendo il ciclo con degustazioni dei prodotti realizzati.

Particolare rilievo è stato dato alle visite guidate che hanno approfondito la conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni, svolte sia in aula che sul territorio. Tra le mete visitate figurano Tindari, il Teatro Greco, Cefalù con la cattedrale e le sue torri, Porta Pescara, il porto antico dei pescatori, il lavatoio medievale e il Museo Mandralisca. La Storia locale è stata affrontata anche attraverso l’esplorazione della figura di San Giorgio e San Nicola, patroni del paese, con una visita dedicata alla Chiesa madre.

Numerose le iniziative dedicate alla lettura, a partire dal progetto nazionale “Libriamoci a scuola”, promosso dal Ministero della Cultura e sostenuto dal Comune dal 2018. Il percorso si è integrato con attività in collaborazione con associazioni culturali e librerie locali. In particolare, è stata valorizzata la tradizione orale e dialettale legata alla Tonnara di San Giorgio, con incontri tenuti dalla Dr.ssa Angela Pipito, dalla Dr.ssa Maria Giovanna Natoli, alla presenza del Vicesindaco Avv. Salvatore Salmeri e con il contributo della Prof.ssa Salmeri, che ha accompagnato i bambini nei luoghi simbolo della memoria locale.

La scuola si è confermata un ambiente inclusivo, attento ai bisogni formativi individuali e aperto al territorio, promuovendo valori come la collaborazione, la solidarietà e il rispetto. Fondamentale il ruolo delle famiglie, che hanno offerto un costante sostegno alle iniziative. L’anno si concluderà il 3 giugno 2025 con l’evento “Sportivamente insieme”, una giornata dedicata a giochi e attività sportive come tennis, motoria e dama, coinvolgendo tutti gli studenti.

👁 Articolo letto 143 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.