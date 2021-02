Scuola – Sicilia, in diminuzione l’incidenza degli alunni positivi

Questo Ufficio Scolastico Regionale prosegue la rilevazione dei dati sui contagi degli alunni da Covid 19, al fine di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane. Di seguito è riportata una sintesi dei dati, aggiornati al 22 febbraio, sulla base delle risposte trasmesse dal 95% delle scuole.

Per quanto riguarda le sole scuole di Infanzia e I ciclo, dal raffronto con i dati della scorsa settimana, 15 febbraio 2021, si evidenzia che l’incidenza degli alunni positivi ha subito una diminuzione passando dallo 0,23% della settimana scorsa all’attuale 0,20%.

Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al COVID-19 si conferma in diminuzione. Tale valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,20% del 22 febbraio 2021. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un decremento pari a 95 alunni positivi in meno per l’infanzia (-46%), a 467 per la primaria (-51%) e a 576 per il I grado (-56%).

Considerando invece le sole scuole del II ciclo, il raffronto tra la settimana precedente e l’attuale evidenzia una diminuzione dell’incidenza degli alunni positivi al COVID-19. Tale valore è passato dallo 0,22% dell’8 febbraio 2021, prima settimana di rilevazione, all’attuale 0,20%.

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VIII – Ambito territoriale di Messina