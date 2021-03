Scuola – M5S: “Più di 11 milioni per edilizia scolastica in provincia di Messina”

Scuola – M5S: “Più di 11 milioni per edilizia scolastica in provincia di Messina”

“Più di 11 milioni di euro arriveranno a Messina per gli istituti scolastici di secondo grado per la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica”.

Così i PortaVoce messinesi del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Barbara Floridia, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro.

“Siamo consapevoli del fatto che in questo momento così particolare la scuola deve essere un posto sicuro per i nostri studenti. Gli 11 milioni di euro stanziati nella nostra provincia – ha sottolineato la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia – serviranno per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione di scuole secondarie di secondo grado”.

I pentastellati spiegano che “si tratta di risorse che provengono dal decreto per la ripartizione di 1 miliardo e 125 milioni di euro firmato dall’attuale Ministero dell’Istruzione ma stanziate dal precedente. Il dicastero guidato da Lucia Azzolina aveva difatti pensato a questo provvedimento con una misura specifica che velocizzava l’attribuzione dei fondi assegnando le risorse economiche direttamente alle Province. Perché sia solido, il nostro futuro va ricostruito partendo dalla scuola”.