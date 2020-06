Scuola – Floridia: “chiamate veloci” per accesso al ruolo piú rapido

La ministra Lucia Azzolina ha firmato il decreto ministeriale che dispone le modalità di svolgimento della cosiddetta ‘chiamata veloce’.

Il meccanismo di assunzione previsto dal decreto-legge 126, approvato lo scorso dicembre, punta a velocizzare i tempi di accesso al ruolo per gli insegnanti e a coprire più rapidamente le cattedre vacanti.

Ogni anno, dopo le abituali operazioni di assunzione, tutti gli insegnanti iscritti nelle graduatorie concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento potranno scegliere in maniera volontaria di spostarsi in un’altra regione o anche provincia per ottenere più rapidamente la cattedra. La procedura è valida anche per il personale educativo.

“Si tratta di un’importante innovazione nel mondo della scuola”. Ad affermarlo la senatrice siciliana del M5S Barbara Floridia. “Questo sistema – continua – farà in modo che a settembre ci siano meno insegnanti precari e molti di più in ruolo”.