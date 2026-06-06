Scuola, escursione nei Nebrodi per gli alunni del plesso di Gliaca

Gli studenti del plesso di Gliaca di Piraino dell’Istituto Comprensivo Anna Rita Sidoti di Gioiosa Marea hanno preso parte a un’attività didattica immersa nella natura nel territorio di Cesarò, con meta il Lago Maulazzo, area di particolare interesse ambientale situata all’interno del Parco dei Nebrodi. L’iniziativa è stata promossa dall’istituto diretto dalla dirigente Maria La Rosa nell’ambito di un percorso dedicato alla conoscenza del patrimonio naturalistico locale.

Nel corso della giornata gli alunni hanno attraversato un contesto caratterizzato da estesi boschi, antichi faggi, corsi d’acqua e numerose specie vegetali e animali tipiche dell’area nebroidea. Il tragitto è stato organizzato in modo da garantire la partecipazione di tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità, anche di tipo motorio, favorendo un’esperienza condivisa e accessibile.

L’escursione ha consentito ai partecipanti di osservare direttamente gli ecosistemi montani, approfondendo il riconoscimento delle principali specie presenti e acquisendo maggiore consapevolezza sul valore della conservazione ambientale. L’ambiente naturale si è trasformato in uno spazio educativo all’aperto, integrando movimento, osservazione e apprendimento.

L’attività ha concluso il progetto regionale “Scuole aperte al territorio”, attraverso il modulo “Nebrodi: biodiversità e paesaggi montani”, curato dalle professoresse Marzia Rita Mancuso e Ilenia Lionello con il supporto dei docenti Beatrice Tomasi, Daniela Salvo, Ignazio Guglielmo e Loretta Ratto. L’obiettivo del percorso è stato quello di promuovere una conoscenza diretta del territorio e sviluppare negli studenti una maggiore attenzione verso il patrimonio paesaggistico dei Nebrodi.

Determinante il contributo del Parco dei Nebrodi. Il presidente Domenico Barbuzza ha accolto la scolaresca, mentre la guida Antonio Costanzo ha accompagnato il gruppo illustrando la storia del luogo e le peculiarità delle specie che popolano l’area. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di approfondimento ambientale e di valorizzazione del rapporto tra scuola e territorio.

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