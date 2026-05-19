Screening uditivi all’Istituto “Anna Rita Sidoti” di Gliaca di Piraino

Una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria e alla diagnosi precoce si è svolta nei locali dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gliaca di Piraino, in piazza Raffaele Cusmano, dove è stata organizzata una campagna di screening sull’ipoacusia infantile destinata agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

L’iniziativa è stata promossa con l’obiettivo di individuare tempestivamente eventuali problematiche uditive in età scolastica, condizioni che possono incidere sul percorso educativo e sulle capacità comunicative dei minori. Il progetto è stato proposto dal dottor Diego Cusmano e ha coinvolto il mondo scolastico, realtà associative e professionisti del settore sanitario.

Ad aprire la manifestazione sono stati la collaboratrice della dirigente scolastica dell’Istituto “Anna Rita Sidoti”, professoressa Marzia Rita Mancuso, e i rappresentanti dei club Rotary partner dell’iniziativa: il dottor Maurizio Zingales, presidente del Rotary Club Capo d’Orlando, il dottor Giorgio Orlando, presidente del Rotary Club Patti – Terra del Tindari, e la dottoressa Maria Gabriella Licari, presidente del Rotary Club Palermo Libertà.

Alla giornata ha preso parte anche la professoressa Lina Ricciardello, Governatrice del Distretto 2110 Sicilia-Malta per l’anno rotariano 2026-2027.

Gli esami audiometrici sono stati effettuati dal tecnico specialista dottor Giuseppe Petrungaro, con il supporto di Amplifon, che ha messo a disposizione personale qualificato e attrezzature utilizzate dal Rotary Club Capo d’Orlando. Gli screening, eseguiti direttamente all’interno dell’istituto scolastico, hanno consentito controlli rapidi e non invasivi rivolti agli studenti coinvolti.

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