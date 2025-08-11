Scossa di magnitudo 2.6 alle 6:31 nello Stretto di Messina, nessun danno

Un evento sismico di magnitudo 2.6 è stato rilevato questa mattina, 11 agosto 2025, alle ore 6:31, nell’area dello Stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro è stato individuato in mare, a una profondità di 11 chilometri.

L’INGV, nel bollettino pubblicato, ha riportato con precisione le coordinate dell’epicentro e l’orario esatto dell’evento, sottolineando la magnitudo di 2.6 della scala Richter. Al momento, non sono stati segnalati danni a persone o cose.

👁 Articolo letto 152 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.