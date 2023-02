Scoperto a Carini appartamento utilizzato come nascondiglio di droga: arrestata una donna e sequestrati oltre un chilogrammo di droga

Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha compiuto un importante sequestro di droga e arrestato una donna residente a Carini. Il raid dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Partinico si è svolto in un appartamento apparentemente disabitato della zona.

Durante un normale controllo di polizia, i poliziotti hanno notato l’atteggiamento sospetto di una donna che, uscita da un edificio, aveva con sé un sacchetto di stoffa. Dopo aver notato il suo imbarazzo all’avvicinarsi della pattuglia, la donna ha lanciato il sacchetto sotto un’auto. Un ulteriore controllo ha permesso di scoprire che il sacchetto conteneva 170 grammi di marijuana.

Gli agenti hanno quindi esteso la perquisizione all’interno dell’abitazione della donna, dove hanno trovato ulteriori quantità di stupefacenti: 2 pezzi di hashish per un peso totale di 170 grammi, 236 dosi di marijuana già confezionate per un peso complessivo di 354 grammi, 266 grammi di marijuana in vasetti di vetro, due bilance di precisione, taglierini intrisi di hashish e sacchetti per il confezionamento.

La donna è stata arrestata e la droga sequestrata. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli della vicenda. Questo importante successo della Polizia di Stato dimostra la loro determinazione nella lotta contro il traffico di droga e la criminalità .