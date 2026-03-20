Scoperti a Caltanissetta 13 evasori e 6 milioni non dichiarati

Nel corso dei primi due mesi dell’anno, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta ha rafforzato le attività di contrasto all’economia sommersa, individuando 13 soggetti irregolari, tra cui 11 evasori totali e 2 paratotali. Le verifiche hanno consentito di accertare ricavi non dichiarati superiori a 6 milioni di euro.

Tra gli interventi più rilevanti, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha concentrato l’attenzione su cinque operatori attivi nei comparti dell’edilizia e dell’autotrasporto. Gli accertamenti hanno portato alla ricostruzione di imponibili sottratti al fisco per circa 5 milioni di euro, oltre a 700 mila euro di IVA e 300 mila euro di ritenute non versate. In uno dei casi esaminati, un imprenditore edile avrebbe omesso sistematicamente gli adempimenti fiscali per far fronte a consistenti debiti derivanti dal gioco d’azzardo.

Parallelamente, nell’ambito dei controlli sul territorio, i militari del Gruppo di Caltanissetta hanno individuato tre officine meccaniche completamente abusive, prive di autorizzazioni, partita IVA e licenze. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati macchinari e attrezzature, con contestuale emersione di ricavi non dichiarati e violazioni IVA.

Ulteriori accertamenti nell’area di Gela hanno consentito di individuare altri cinque soggetti irregolari, tra cui tre evasori totali e due parziali, con una base imponibile sottratta al fisco pari a circa 1,2 milioni di euro, oltre a 300 mila euro di Ires e 270 mila euro di ritenute non versate.

Le indagini hanno evidenziato l’utilizzo di sistemi di doppia contabilità “in nero” per occultare i ricavi. In un caso, un contribuente ha aderito agli esiti della verifica, formalizzando il riconoscimento delle violazioni e garantendo il recupero delle somme dovute all’Erario.

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