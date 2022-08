Scoperte due piantagioni di Cannabis a Carini, arrestato 51enne

I Carabinieri della Compagnia di Carini hanno arrestato in flagranza un 51enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un¬†servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, svolto con il supporto aereo del¬†9¬į Nucleo Elicotteri Carabinieri, √® stata individuata, presso un appezzamento di terreno di propriet√† dell‚Äôindagato, fuori dal centro abitato, un‚Äôestesa piantagione di¬†cannabis indica¬†composta da¬†451 piante¬†aventi fusto¬†tra i 70 ed i 200 cm, pronte per la raccolta, ben occultate tra le fila di altre tipologie di coltivazioni e irrigate con apposito impianto collegato all‚Äôabitazione del soggetto tratto in arresto.

In località non distante dal primo intervento, è stata rinvenuta ulteriore piantagione con 85 piante aventi fusto tra i 100 ed i 120 cm, anch’esse pronte per la raccolta. Le indagini finalizzate ad identificare il proprietario della coltivazione illecita sono in corso.

Parte della sostanza stupefacente è stata campionata e, successivamente, inviata al Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli esami tecnici. Il restante quantitativo è stato distrutto sul posto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arresto è stato convalidato dall’A.G., con contestuale applicazione nei confronti del responsabile della misura cautelare degli arresti domiciliari.