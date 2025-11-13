Scontro tra scooter a Messina in via Cannizzaro, un giovane in ospedale

Un incidente tra due scooter si è verificato questa mattina in via Tommaso Cannizzaro, a breve distanza dall’Università e dal Tribunale di Messina. I mezzi, secondo le prime ricostruzioni, si sono urtati mentre procedevano lungo l’arteria, causando la caduta di entrambi i conducenti sull’asfalto. Uno dei due giovani è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito in ospedale per accertamenti. L’altro si è rialzato autonomamente, riportando soltanto leggere escoriazioni.

Le operazioni di soccorso e i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine hanno determinato rallentamenti significativi alla circolazione. L’episodio si è verificato in un tratto particolarmente congestionato nelle ore di punta, circostanza che ha contribuito a creare code e disagi agli automobilisti.

Gli agenti intervenuti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità. I mezzi coinvolti sono stati rimossi dopo le verifiche di rito, consentendo il graduale ritorno alla normalità.

