Scontro tra moto nella notte a Messina, due feriti gravi in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Messina, lungo via Garibaldi, all’incrocio regolato da semaforo con via Primo Settembre. Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte e ha coinvolto due motociclette, una Yamaha Super Ténéré e una Honda CBX, entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato di estrema violenza e le condizioni dei due conducenti sono apparse subito critiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento urgente in codice rosso presso due strutture ospedaliere cittadine. Uno dei feriti è stato ricoverato al Policlinico universitario di Messina, mentre l’altro è stato condotto all’Ospedale Piemonte.

Il motociclista trasportato al Policlinico versa in condizioni particolarmente gravi. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, è attualmente intubato e ricoverato nel reparto di Rianimazione, con prognosi riservata. Restano serie anche le condizioni dell’altro ferito, sottoposto alle cure del personale medico dell’ospedale Piemonte.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la pattuglia notturna della Polizia municipale, che ha effettuato i rilievi di rito e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Gli accertamenti si concentrano, tra l’altro, sul funzionamento e sul rispetto della segnaletica semaforica presente all’incrocio. A supporto delle verifiche saranno analizzate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, attualmente al vaglio degli investigatori.

