Scontro tra un’automedica e un camion a Bolognetta: tre vittime

Grave incidente stradale lungo la strada statale Palermo-Agrigento, nel territorio di Bolognetta, dove si è verificato uno scontro tra un’automedica e un camion. Il bilancio è di tre persone decedute. L’impatto è avvenuto in contrada Coda di Volpe, area ricadente in provincia di Palermo, lungo un tratto particolarmente trafficato dell’arteria.

Secondo quanto ricostruito, le vittime viaggiavano a bordo dell’automedica coinvolta nel sinistro. A perdere la vita sono stati un paziente sottoposto a trattamento dialitico e due operatori del servizio di emergenza sanitaria che lo stavano accompagnando. Il mezzo sanitario si è scontrato con un camion per cause che restano al vaglio delle autorità competenti.

A seguito dell’incidente si sono registrati rallentamenti alla circolazione. Per consentire l’esecuzione dei rilievi tecnici e delle operazioni di messa in sicurezza dell’area, è stata disposta la chiusura temporanea della corsia in direzione Catania. La gestione del traffico ha comportato l’istituzione di un’uscita obbligatoria allo svincolo di Misilmeri, al chilometro 246,700.

Il percorso alternativo prevede il transito lungo la strada provinciale 77, con successivo rientro sulla statale allo svincolo di Bolognetta, al chilometro 239,350. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le Forze dell’Ordine, impegnate negli accertamenti di competenza, e le squadre Anas, attive per la regolazione della viabilità e il ripristino delle normali condizioni di transito nel più breve tempo possibile.

👁 Articolo letto 560 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.