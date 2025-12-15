Scontro sulla Palermo–Sciacca: quattro feriti e traffico bloccato

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Palermo–Sciacca, in prossimità del cavalcavia di viale Regione Siciliana, causando la chiusura temporanea della carreggiata in entrambe le direzioni e pesanti disagi alla circolazione. Due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale, avvenuto per “cause in corso di accertamento” da parte degli organi competenti. A seguito dell’impatto, uno dei veicoli ha preso fuoco, rendendo necessario un intervento immediato per mettere in salvo gli occupanti.

Determinante l’azione di un Vigile del Fuoco libero dal servizio che, trovandosi casualmente sul luogo dell’incidente, è intervenuto prima dell’arrivo dei soccorsi. Il suo intervento ha consentito di estrarre i feriti dalle vetture prima che le fiamme si propagassero completamente. Le persone coinvolte risultano essere quattro e sono state successivamente affidate alle cure del personale sanitario del 118.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei conducenti avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a collidere con l’auto che procedeva nel senso di marcia opposto. Nell’impatto, uno dei guidatori avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe, mentre gli altri tre occupanti avrebbero subito ferite giudicate “non gravi”. Le condizioni cliniche dettagliate degli altri coinvolti non sono state rese note.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code, con rallentamenti significativi e traffico “particolarmente congestionato” lungo l’intero tratto interessato.

