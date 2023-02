Scontro nel Centrodestra a Barcellona: l’assessore Coppolino nel mirino

La nuova Giunta municipale di Barcellona, guidata dal sindaco Pinuccio Calabr√≤, √® al centro di una controversia nel Centrodestra. La tensione √® causata dall’esclusione dall’esecutivo di alcuni assessori di Forza Italia legati al “gruppo Calderone”. Questa situazione si √® trasformata in una rappresaglia politica nei confronti degli assessori che hanno deciso di continuare a sostenere il sindaco Calabr√≤ e la sua Giunta.

L’assessore Salvatore Coppolino, che era stato nominato per la prima volta nel novembre 2022 su designazione del gruppo di Forza Italia, √® stato preso di mira. Nonostante fosse stato nominato da quel gruppo, Coppolino ha espresso dissenso nei confronti della loro linea politica e ha deciso di sostenere il sindaco Calabr√≤. A causa di questa sua posizione, Coppolino √® stato oggetto di azioni che ha ritenuto pregiudizievoli per la sua dignit√†.

La questione dell’aumento delle indennit√† √® stata attenuata almeno per il momento, poich√© la Giunta ha congelato la percezione delle indennit√† per assessori e sindaco a partire dal mese di gennaio. Tuttavia, l’assessore dissidente √® diventato il bersaglio politico per aver deciso di sostenere il nuovo assetto dell’esecutivo.

In conclusione, la situazione a Barcellona è tesa e incerta, con uno scontro nel Centrodestra che sta mettendo alla prova la stabilità della nuova Giunta Calabrò.