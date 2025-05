Scontro auto e scooter in viale Ulisse, vittima una donna

Una donna ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la circonvallazione di Catania, precisamente in viale Ulisse. La vittima era a bordo di uno scooter in direzione Misterbianco quando è stata investita da un’automobile.

L’impatto si è verificato intorno alle ore 7. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, tuttavia per la donna non è stato possibile evitare il decesso. Le autorità hanno avviato le indagini necessarie per chiarire con precisione la dinamica dell’evento, al momento ancora oggetto di accertamenti.

