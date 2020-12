Sciopero nazionale – “Non mi fermo, ma protesto”

‚ÄúNon mi fermo, ma protesto‚ÄĚ: questo lo slogan del grande sciopero nazionale indetto da FP CGIL, CISL FP e UIL FPL finalizzato all‚Äôinnovazione della PA.

Massiccia l’adesione anche in riva allo Stretto, dove i lavoratori sono scesi in piazza per dire sì all’innovazione della Pubblica Amministrazione

Grande adesione anche in riva allo stretto in occasione della Giornata di Sciopero indetta da Fp CGIL, CISL FP, UIL FPL, per il Rinnovo della Pubblica amministrazione. I lavoratori hanno incrociato le braccia per rivendicare i diritti legati non solo al rinnovo contrattuale, ma soprattutto per lottare e combattere affinch√® tutti i cittadini possano usufruire di servizi efficaci ed efficienti all’interno della Pa.

¬ęSono stati tanti i dipendenti della pubblica amministrazione – ha affermato il segretario della FP CGIL di Messina, Francesco fucile – che pur non potendo scendere fisicamente in piazza hanno sostenuto e sostengono tutte le ragioni di uno sciopero che in tanti hanno fatto il possibile per boicottare, facendolo apparire come inutile e inopportuno rispetto al momento storico che stiamo affrontando. Chi oggi ha scelto di noN recarsi a lavoro, lo ha fatto per condividere le ragioni di una lotta che si ritiene giusta, le cui motivazioni trovano forza nella necessit√† di rendere moderna la nostra PA dare nuove opportunit√† di occupazione a tanti lavoratori ancora precari e a tanti giovani a cui bisogna dare risposte in termini di futuro’¬Ľ