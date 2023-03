Sciopero degli infermieri al Policlinico di Messina il 21 marzo

Nursind denuncia la carenza di personale e la gestione lacunosa.

Il sindacato Nursind ha comunicato che il prossimo 21 marzo ci sarà uno sciopero degli infermieri al Policlinico di Messina. La decisione arriva dopo una lunga battaglia del sindacato contro la carenza di personale e la gestione ritenuta gravemente lacunosa.

Secondo il Nursind, l’ennesimo incontro in Prefettura si è rivelato infruttuoso e la situazione sta diventando sempre più critica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la notizia che il tetto di spesa assegnato al Policlinico di Messina blocca assunzioni di personale, rinnovi e stabilizzazioni.

Nonostante ciò, l’azienda ha aperto nuovi reparti senza previste dotazioni organiche e senza informativa sindacale. La situazione, denunciano i sindacalisti, sta portando ad una diminuzione del personale che assiste i pazienti in corsia, mentre la direzione continua a dispensare incarichi come fossero noccioline.

Inoltre, la Terapia intensiva del padiglione F è stata chiusa senza preavviso e senza informativa sindacale, nonostante servisse tre blocchi operatori e garantisse estrema sicurezza a pazienti nel postoperatorio ed eventuali emergenze. I sindacalisti evidenziano la delicatezza verso i pazienti e il personale che è stata completamente disattesa.

Nursind ha quindi formalizzato lo sciopero degli infermieri al Policlinico di Messina per il 21 marzo, per protestare contro la carenza di personale e la gestione ritenuta gravemente lacunosa. La direzione aziendale non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla questione.

