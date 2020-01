Scilipoti: “Emergenza Cina, Presidente De Caro torni in Italia. Vietare viaggi in Cina”

“La situazione del virus Corona preoccupa sempre più anche perché non è stato trovato un vaccino e il virus appare in altre nazioni grazie agli spostamenti aerei. In tutto questo, senza drammatizzare, il Ministero della Salute non ha tuttora emesso una linea chiara limitandosi a generiche raccomandazioni come fosse un banale raffreddore.

Non vogliamo esasperare i toni, ma ci sembra arrivato il momento di alzare la guardia. Ricordando che i sindaci hanno in casi straordinari il potere di emanare ordinanze in campo igienico sanitario, chiediamo al Presidente Anci Antonio De Caro di riunire o contattare i suoi colleghi anche ad oras per adottare misure comuni specie in porti ed aeroporti, mezzi di trasporto pubblico, luoghi confinati ad alta frequentazione disponendo la sanificazione degli stessi e delle condotte aerauliche.

Invece De Caro è beatamente negli Usa in tour di propaganda dei prodotti della Puglia mostrando agli americani come si fanno le orecchiette. Infine:. si abbia il coraggio di vietare i viaggi degli italiani in Cina e impedire momentaneamente l’ ingresso di turisti cinesi in Italia, non è pensabile sacrificare la salute per gli affari”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò