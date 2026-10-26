Schlein: «Insieme possiamo battere le destre, andiamo a vincere»

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, punta ad accelerare la definizione del programma politico del campo largo, in vista del confronto con gli alleati del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. Le forze della coalizione hanno concordato un incontro tra i rispettivi leader per affrontare le questioni ancora aperte.

«Lo faremo in fretta, perché non partiamo da zero. La maggior parte delle proposte sono già il frutto di un lavoro unitario in Parlamento e sui territori. Ora c’è l’ultimo importante miglio», ha dichiarato Schlein, ribadendo l’obiettivo di costruire un’alternativa al centrodestra.

Le dichiarazioni arrivano durante l’incontro di Montepulciano, che ha riunito circa 1.200 partecipanti delle aree del Pd riconducibili ad Andrea Orlando, Dario Franceschini e Roberto Speranza. Tre giorni di confronto dedicati alle prospettive politiche del partito e alla costruzione della coalizione.

Dal dibattito è emerso un sostegno alla leadership di Schlein, accompagnato dalla richiesta di rafforzare il progetto politico condiviso. «Siamo al fianco di Schlein, ma non basta avere una leader. Serve un progetto collettivo», ha affermato Sandro Ruotolo.

Il deputato Peppe Provenzano ha riconosciuto alla segretaria la capacità di guidare la coalizione, mentre la capogruppo alla Camera Chiara Braga ha ribadito la disponibilità del Pd a confrontarsi anche attraverso le primarie. Roberto Speranza ha sottolineato la capacità di Schlein di interpretare le richieste di cambiamento presenti nell’elettorato.

Restano tuttavia alcune divergenze, soprattutto sulla politica estera e sul sostegno militare all’Ucraina. Da Orvieto, l’area riformista del Pd ha chiesto maggiore chiarezza sulla posizione del partito.

«La resistenza in Ucraina riguarda il futuro dell’Europa. Senza Europa saremmo sudditi e non più sovrani», ha dichiarato il senatore Graziano Delrio, richiamando l’attenzione sulla necessità di una linea condivisa.

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