Schifani visita il Ragusano per valutare i danni del maltempo

La Sicilia si mobilita per fronteggiare i danni causati dalle avverse condizioni climatiche delle scorse settimane. Il presidente della Regione, Renato Schifani, si è recato nelle zone maggiormente colpite, accompagnato dal deputato regionale Giorgio Assenza e dai sindaci del comprensorio. Durante la visita, Schifani ha incontrato un gruppo di imprenditori agricoli e ha promesso loro il supporto della Regione, già in stato di crisi, e del governo nazionale, cui è stata richiesta l’emergenza.

Gli agricoltori hanno mostrato al presidente i danni alle serre e alle colture causati dall’esondazione del fiume Dirillo, e Schifani ha annunciato l’attivazione di finanziamenti agevolati per le aziende colpite, oltre alla quantificazione dei danni da parte del dipartimento all’Agricoltura. Il governatore ha poi espresso la necessità di una maggiore gestione delle dighe e dei fiumi dell’Isola, dando disposizioni per una mappatura e la manutenzione dei corsi d’acqua. Infine, Schifani si è recato al Museo di Camarina per verificare i danni causati dal maltempo a un ponte sulla strada litoranea di collegamento con Scoglitti. La Regione Siciliana si mobilita per far fronte alla situazione e garantire la sicurezza e il sostegno agli imprenditori agricoli e ai cittadini delle zone colpite dal maltempo.

